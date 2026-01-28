CONCANACO SERVYTUR impulsa “Viernes Muy Mexicano” en Tamaulipas

* En coordinación con el Gobierno del Estado, la iniciativa fortalece el consumo local, la economía de mostrador y el tejido comunitario a través de negocios familiares.

* Tamaulipas suma 4,422 negocios registrados; el programa es voluntario y gratuito, con presencia en 32 entidades y una plataforma nacional de promociones y experiencias.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México) presentó en Tamaulipas la iniciativa “Viernes Muy Mexicano”, con la participación del gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya y autoridades del sector económico estatal, como una estrategia para activar el consumo desde lo local, fortalecer a los negocios familiares y ampliar la derrama económica en comunidades de todo el estado.

Durante el encuentro, el presidente nacional de CONCANACO SERVYTUR, Dr. Octavio de la Torre, subrayó que el valor de la economía se construye “desde lo cotidiano”: los comercios y servicios que abren cada semana, sostienen empleo y sostienen familias.

En ese marco, destacó un mensaje central del programa: la soberanía también se ejerce con la compra, al elegir productos y servicios mexicanos en establecimientos de confianza que reinvierten en la comunidad.

“Viernes Muy Mexicano” es una iniciativa impulsada por CONCANACO SERVYTUR México, en colaboración con la Dra. Claudia Sheinbaum, presidenta de la República y coordinada desde el sector empresarial por la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (ANEF).

Su dinámica convoca a negocios y ciudadanía a consumir lo mexicano todos los viernes del año, con activaciones de mayor visibilidad el último viernes de cada mes. La adhesión es abierta, voluntaria y sin carácter obligatorio.

En representación de la secretaria de Economía estatal, Lic. Ninfa Cantú Deándar, la Lic. Mariana Álvarez, subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, refrendó el acompañamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante las plataformas Hecho en Tamaulipas y el financiamiento del Fondo Tamaulipas.

Reportó que el crédito colocado para MIPYMES durante la presente administración equivale al otorgado en 12 años anteriores, y que el financiamiento acumulado supera 2,000 millones de pesos, con indicadores de crecimiento y fortaleza del mercado interno.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó la relevancia de fortalecer lo nacional y lo local, así como la proyección positiva de Tamaulipas en foros internacionales.

Subrayó las ventajas competitivas del estado —infraestructura fronteriza, puentes internacionales, puertos, energía y capacidad productiva— y llamó a acelerar la transición hacia cadenas de valor agregado que multipliquen oportunidades para familias y empresas.

Al cierre del evento, el gobernador recibió el galardón “México Muy Mexicano” por el impulso al desarrollo económico de la entidad.

Datos clave del programa

* Registro gratuito en la plataforma oficial: www.viernesmuymexicano.com.mx

* A nivel nacional: 550,000 negocios físicos y 26,225 negocios online, con presencia en 32 estados.

* En Tamaulipas: 4,422 negocios registrados; municipios con más promociones: Ciudad Victoria, Matamoros y Tampico.

* Herramientas de participación: distintivo físico “Aquí se vive un Viernes Muy Mexicano”, mapa digital por estado y categoría, y QR para consultar promociones y experiencias. CONCANACO SERVYTUR México y el Gobierno de Tamaulipas invitan a comerciantes, productores, artesanos, prestadores de servicios, fabricantes y negocios turísticos a sumarse de forma voluntaria, publicar promociones y participar en las activaciones mensuales, con el objetivo de fortalecer el orgullo, el consumo y la identidad nacional desde lo cotidiano.

Cuarto Poder de Tamaulipas/