LOGRA PATTY CHÍO APROBACIÓN DE RECURSOS PARA REACTIVAR ACUEDUCTO

* Presenta la Alcaldesa propuesta para adquirir dos bombas para el sistema y logra el respaldo unánime del Cabildo para dar solución al tema del agua.

​Con la aprobación unánime del Cabildo, el Gobierno Municipal de El Mante 2024–2027, que preside Patty Chío, respaldó la adquisición de dos bombas de turbina vertical para el acueducto “El Nacimiento”, con una inversión estimada de 1 millón 900 mil pesos.

​En la trigésima segunda sesión de Cabildo, la Presidenta Municipal, Patty Chío, recibió el respaldo unánime para destinar recursos del FORTAMUN 2026.

​La propuesta encabezada por la Presidenta Municipal Patty Chío refrenda el compromiso de la administración municipal con una de las principales necesidades de la población: asegurar el suministro de agua potable a las familias mantenses.

​En el Gobierno Municipal de El Mante se tiene claro que el agua es más que un servicio público; representa la tranquilidad de los hogares y el bienestar de la comunidad. Por ello, esta inversión constituye una acción responsable y prioritaria para restablecer el abasto de agua en el menor tiempo posible.

​El Gobierno Municipal reconoce la comprensión y paciencia de la ciudadanía, y reafirma el compromiso de las y los integrantes del Cabildo, quienes de manera unida respaldaron esta acción para que el servicio de agua llegue con dignidad a todos los sectores del municipio.

​Porque el bienestar de la familia es la prioridad se trabaja en unidad con el respaldo del cabildo para mejorar las condiciones y la calidad de servicios básicos como el suministro de agua en todos los hogares.