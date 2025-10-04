GONZÁLEZ RECIBE A SECRETARIO DE FINANZAS EN FICSM Y CONSOLIDA SU RELEVANCIA ESTATAL

González, Tamaulipas, 04 de octubre de 2025 – El municipio de González inició con éxito las actividades de su primer fin de semana como sede del XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano (FICSM). El evento cultural se vio realzado por la presencia del Dr. Jesús Lavín Verástegui, Secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, quien asistió en representación personal del Gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya. La presencia de un funcionario de este nivel resalta el compromiso del gobierno estatal con el impulso a la cultura y el bienestar social en la región.

Durante su mensaje, el Dr. Lavín destacó la encomienda de seguir avanzando en la construcción de una sociedad más humana a través de la cultura. Sin embargo, el momento más significativo de su participación fue la mención de un proyecto educativo trascendental para el municipio. El Secretario enfatizó la importancia de la llegada del Instituto Politécnico Nacional (IPN), señalando que esta acción es de una magnitud sin precedentes para la comunidad.

“La traída precisamente de el Politécnico aquí a González. Esto es algo que no tiene medida, que ni podemos magnificar ahorita”, afirmó el Dr. Lavín, destacando que este proyecto se perfila como “lo más, lo más importante que se puede dar a un municipio, a una sociedad”.

Esta visita de alto nivel se suma a una serie de encuentros con Secretarios del gabinete de primer nivel del Gobernador y autoridades federales, un suceso inusual en González en los últimos 30 años. Este notable interés y afluencia de autoridades estatales subraya que el municipio destaca en su actuar positivo, con acciones de gobierno que son reconocidas y consideradas trascendentales a nivel estatal, marcando una nueva etapa de colaboración y desarrollo para González.