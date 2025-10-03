OBTIENE PATTY CHÍO APARATOS AUDITIVOS PARA MANTENSES

• “Gracias a la Dra. María Santiago de Villarreal Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas por todo el trabajo que está realizando de la mano de la Beneficencia Pública y que está llegando a El Mante”: Patty Chío.

• Se realizan gestiones y se obtienen beneficios directos de la beneficencia pública

En atención a la salud de las familias, a través de la Beneficencia Pública, el Sistema DIF Tamaulipas y la Secretaría de Salud, se entregaron aparatos auditivos que vienen a mejorar la calidad de vida de las personas beneficiadas en El Mante y la región.

La Presidenta Municipal Patty Chío junto al director de la Beneficencia Pública Doctor Carlos Pineda, autoridades del Sistema DIF y Secretaría de Salud, fueron testigos de la elaboración y colocación de los aparatos auditivos que se diseñaron de manera personalizada acorde a la necesidad de las personas.

“Muchas gracias a la Dra. María Santiago de Villarreal presidenta del Sistema DIF Tamaulipas por todo el trabajo que está realizando de la mano de la Beneficencia Pública y que está llegando a El Mante. Hoy se entregaron aparatos auditivos, pero ya en días pasados también se entregaron aparatos funcionales y eso habla del respaldo a las gestiones que a través del sistema DIF hacemos como gobierno en bien de los mantenses” dijo la Alcaldesa.

Los aparatos auditivos beneficiaron a 73 personas de la región Mante que con mucha alegría agradecieron el apoyo.

“Ya escucho mejor, gracias porque sin esta ayuda era muy difícil comprar el aparato y hoy me lo dieron gratis” comentó uno de los beneficiados

La entrega se realizó en el Hospital General “Dr. Emilio Martínez Manaoutou”, donde acompañaron a la Presidenta Municipal, la directora del DIF El Mante Erika Torres Velázquez, el Dr. Juan Genaro Rodríguez jefe de la Jurisdicción Sanitaria 6, Dr. Joel Martínez Directora del HG y personal de los sistemas DIF de la región.