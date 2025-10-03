LA CULTURA ESTÁ VIVA EN TAMAULIPAS Y EN EL MANTE

* Se abre el telón del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano en su edición 32

Con la asistencia de las familias mantenses reunidas en la plaza principal, este viernes inició el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano que reúne al talento artístico que engalanará con sus expresiones artísticas plazas públicas teatros y escuelas del 3 al 12 de octubre.

Esta tarde se abrió el telón, que enmarca el inicio del festival, con la asistencia de mantenses de todas las edades, siendo inaugurado por la representante del Gobernador Américo Villarreal Anaya, Anabell Flores Garza, subsecretaria de inversión del Gobierno de Tamaulipas.

La representante del Gobernador en su mensaje destacó: “Como bien dice el gobernador, un desarrollo con enfoque humanista tiene por centro a las personas en todas sus dimensiones: social, educativa y cultural. Así, el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano es una oportunidad para la transformación social a través de la cultura; para conocer y reconocer la diversidad creativa de Tamaulipas, de México y del mundo”.

Flores Garza destacó que el Dr. Américo Villarreal Anaya ha puesto énfasis en que este año el Festival llegue a todos los municipios del Estado, desde el Pánuco hasta el Bravo y de la costa a la montaña y que a lo largo de los próximos 10 días, habitantes de las ciudades y comunidades rurales tengan oportunidad de disfrutar una variedad de expresiones artísticas, en disciplinas como danza, música, teatro, circo, artes plásticas y ensambles multidisciplinarios para todos los públicos, con especial atención a las infancias, juventudes y adultos mayores.

La Presidenta Municipal Patty Chío destacó en su mensaje “Agradecemos en El Mante el respaldo del Gobernador para la celebración de esta gran fiesta, que nos toca el alma y permite vivir momentos que sin duda quedarán marcados en nuestra memoria”

Patty Chío invitó a las familias mantenses a que vivan y disfruten de estos eventos, que con acceso gratuito.

La gala inaugural estuvo cargo de la agrupación: La Espuma de El Mar con la presentación de: “Si la brisa se vuelve canción “.

Este es un grupo de reciente creación de diversidad musical tradicional mexicana con la fusión de ritmos.

En la edición 32 del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano se realizarán más de 430 eventos culturales, todos de carácter gratuito, en los que participarán artistas e intérpretes de las distintas regiones tamaulipecas, de diversos estados del país y del ámbito internacional.

Asistieron al evento integrantes del cabildo y familias mantenses que disfrutaron el evento.