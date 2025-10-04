GÓMEZ FARÍAS SE LLENA DE CULTURA Y ALEGRÍA EN EL XXXII FESTIVAL INTERNACIONAL EN LA COSTA DEL SENO MEXICANO

• El alcalde Frank de León encabezó la celebración, que contó con la presencia del Secretario de Desarrollo Rural, Ing. Antonio Varela.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – En un ambiente de entusiasmo y convivencia, el municipio de Gómez Farías se llenó de cultura, música y alegría con el XXXII Festival Internacional En la Costa del Seno Mexicano, la inolvidable jornada cultural reunió a numerosos vecinos y visitantes para disfrutar de las diversas actividades programadas para esta importante festividad.

El alcalde Frank de León encabezó la celebración, acompañado por el secretario de desarrollo rural, Ing. Antonio Varela, quien también se sumó a los festejos. Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de diversas actividades artísticas y musicales que resaltaron la riqueza cultural de la región.

En su discurso, el alcalde agradeció a todos los involucrados en la organización del festival y felicitó a quienes contribuyeron al éxito de esta edición. “Este tipo de eventos son fundamentales para fortalecer nuestra identidad y promover la cultura entre nuestra comunidad”, señaló De León.

La ciudadanía respondió con entusiasmo a la convocatoria, llenando el espacio de alegría y participación. El festival no solo permitió disfrutar de espectáculos diversos, sino que también fomentó el encuentro entre familias y amigos en un entorno festivo.

El XXXII Festival Internacional En la Costa del Seno Mexicano se consolida como uno de los eventos culturales más importantes para Gómez Farías y sus alrededores, destacando el compromiso del gobierno municipal por impulsar actividades que enriquecen la vida cultural de la región.