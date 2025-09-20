LLAMA PATTY CHÍO A LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN EN LAS FAMILIAS

* Participa en el segundo Simulacro Nacional realizado en el sistema DIF El Mante.

* Este tipo de eventos, permiten evaluar la capacidad de respuesta de la población y marcar la diferencia ante un evento real, siendo esta una herramienta que salva vidas.

En el Día Nacional de la Protección Civil, personal y ciudadanos que realizan tramites en el sistema DIF El Mante, participaron en el segundo simulacro nacional 2025, que se realizó de manera simultánea en todo el pais.

La alerta sísmica sonó en punto de las 12:00 horas, hora del centro en México , y personal administrativo, ciudadanos en trámites, alumnos y padres de familia del CIAC atendieron la alerta, evacuando el edificio bajo la guía de elementos del H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil que atendieron el simulacro de emergencia, dirigidos por su Director Édgar Ayala Calderón.

La Presidenta Municipal Patty Chío y la directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez, participaron junto a más de 183 personas que se unieron al simulacro nacional en la evacuación de las instalaciones.

“Es importante que los menores de edad y la ciudadanía en general conozcan las alarmas y al mismo tiempo los protocolos de seguridad y protección civil para actuar ante un siniestro que son impredecibles, la prevención es indispensable en los hogares” dijo la Presidenta Municipal al resaltar que este tipo de eventos son indispensables para que las familias hagan conciencia de la importancia de las medidas preventivas.

La evacuación cubrió los tiempos estimados de 2 minutos con .05 segundos, adecuado a los parámetros de simulacro con hipótesis de sismo y la respuesta rápida de elementos de protección Civil y bomberos desde el llamado fue de 5 minutos en arribar a las instalaciones del Sistema DIF donde se atendió dos personas en primeros auxilios, actos en donde también se unieron elementos de tránsito y Guardia Estatal, destacó.

El director de Protección Civil Edgar Ayala señaló que es fundamental que las dependencias de gobierno como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia participen en este tipo de eventos que permiten evaluar la capacidad de respuesta de la población y marcar la diferencia ante un evento real, siendo esta una herramienta que salva vidas.