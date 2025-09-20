IMPULSA GOBIERNO DE AMÉRICO COMUNIDADES RURALES DE SAN NICOLÁS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

San Nicolás, Tamaulipas. – Con el objetivo de mejorar la conectividad en las zonas ejidales del municipio de San Nicolás, el gobierno de Américo Villarreal Anaya, mediante la Secretaría de Obras Públicas (SOP) lleva a cabo trabajos de conservación y rehabilitación de caminos vecinales en este 2025, destinando una inversión de 7 millones, 277 mil 414 pesos.

El titular de la dependencia estatal, Pedro Cepeda Anaya mencionó que el personal de la SOP, realiza la restauración en el tramo de San Carlos a San Nicolás rehabilitando los caminos rurales para tener acceso a los ejidos; San Nicolás, Flechadores, Las Ánimas y Carricitos.

Destacó que ejecutan labores en el camino del entronque carretero, San Carlos-San Nicolás del kilómetro 26 – ejido Las Vírgenes, compactando y refinando la superficie de rodamiento, así como la limpieza de cunetas.

El secretario subrayó que, la actual administración estatal trabaja para mejorar la conectividad en las zonas rurales, además de facilitar el acceso a servicios esenciales para la población de esta región de Tamaulipas.

Cuarto Poder de Tamaulipas