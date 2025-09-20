XICOTÉNCATL VIVE CON ÉXITO EL 5TO. FORO REGIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA

Xicoténcatl, Tam. — Con gran participación ciudadana se desarrolló este sábado 20 de septiembre, a las 10:00 horas en el Poliforum de la Unidad Deportiva, el 5to. Foro Regional “Economía Social Solidaria”, organizado por el Republicano Ayuntamiento que encabeza Mariela López Sosa.

El evento, que incluyó el Mercado Campesino del Bernal, Nodess CISS, reunió a artesanos, emprendedores, agricultores y ganaderos, consolidándose como un espacio clave para impulsar la economía local y fortalecer el desarrollo regional.