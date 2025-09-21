INTENSIFICA PATTY CHÍO PROGRAMA DE BACHEO

Por
admin admin
-
0
12

*Se atienden vialidades en la zona centro y otros sectores.

Por instrucciones  de la Presidenta Municipal  Patty Chío, se intensifican las acciones de bacheo profundo para la  rehabilitación  de vialidades  de la zona centro y otros sectores.

Con apoyo de las brigadas de trabajadores se avanza en  distintos puntos  contemplados para la ejecución del programa de bacheo .

Entre ellos la calle Alejandro Prieto, J.J de la Garza y Guadalupe Victoria en la  zona centro y otras arterias en colonias como la Victoria.

El programa de bacheo continuará esta semana al poniente  de la ciudad en donde ya se ha preparado y darán continuidad  con la rehabilitación mediante el bacheo profundo en sectores como la colonia Linares, siguiendo las indicaciones  de la Presidenta Municipal  Patty Chío, para el rescate  de vialidades  y mejorar  las condiciones  de vialidad.

Artículos relacionadosMás del autor