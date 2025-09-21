INTENSIFICA PATTY CHÍO PROGRAMA DE BACHEO

*Se atienden vialidades en la zona centro y otros sectores.

Por instrucciones de la Presidenta Municipal Patty Chío, se intensifican las acciones de bacheo profundo para la rehabilitación de vialidades de la zona centro y otros sectores.

Con apoyo de las brigadas de trabajadores se avanza en distintos puntos contemplados para la ejecución del programa de bacheo .

Entre ellos la calle Alejandro Prieto, J.J de la Garza y Guadalupe Victoria en la zona centro y otras arterias en colonias como la Victoria.

El programa de bacheo continuará esta semana al poniente de la ciudad en donde ya se ha preparado y darán continuidad con la rehabilitación mediante el bacheo profundo en sectores como la colonia Linares, siguiendo las indicaciones de la Presidenta Municipal Patty Chío, para el rescate de vialidades y mejorar las condiciones de vialidad.