AVANZA CON ÉXITO LA LUCHA HISTÓRICA DE LOS COOPERATIVISTAS DEL INGENIO MANTE

Tras décadas de resistencia contra la quiebra fraudulenta de 1991, la asamblea informativa celebra resultados positivos en las gestiones legales y rinde homenaje a sus pilares.

ALFREDO GARCIA BECERRA

CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS. — Una emotiva jornada cargada de añoranzas, alegrías y profunda satisfacción se vivió en la más reciente asamblea quincenal informativa de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante. Durante el encuentro, los integrantes respaldaron los significativos avances en la batalla legal y social que sostienen desde que les fue decretada una injusta y fraudulenta quiebra de la factoría azucarera en 1991.

El ambiente de fraternidad se consolidó cuando la asamblea se puso de pie para brindar tres significativos minutos de aplausos: el primero, en memoria de su socio fallecido, Antonio Guerrero Torres; el segundo, dedicado a su apoderado legal, Jorge Joel de la Rosa Ramírez, y al bufete de abogados por los contundentes resultados obtenidos; y el tercero, dirigido a los propios cooperativistas por la constancia que los ha llevado a la meta alcanzada.

En el marco de las celebraciones por el Día del Padre, el consejero Juan Aaron Requena —quien encabezó la reunión en ausencia del presidente del Consejo de Administración, Fernando Ambriz— extendió una calurosa felicitación a los presentes. Requena aprovechó el espacio para reconocer públicamente la madurez política, el compromiso y la perseverancia de los miembros, señalando que la unión inquebrantable del grupo ha sido la base fundamental del éxito actual.

Asimismo, se recordó con respeto a los cooperativistas que ya han fallecido, destacando que su legado sigue vivo y que los frutos de esta lucha beneficiarán directamente a sus legítimos herederos.

Un pacto inquebrantable por la justicia

Al tomar la palabra, el apoderado legal Jorge Joel de la Rosa Ramírez detalló los avances positivos logrados en las gestorías, reclamos y la defensa jurídica de los intereses de la cooperativa. Su informe desató un sonoro y prolongado aplauso de la concurrencia en señal de agradecimiento por rescatar un caso que por años pareció archivado.

De la Rosa reafirmó su compromiso moral y legal con los afectados por el despojo de la factoría:

“Yo firmé un pacto con ustedes y con mi viejo (Joel de la Rosa González, que en paz descanse) en 2019, y no les voy a fallar. Dense un aplauso y vayan preparándose para esa alegría; Dios es grande, soy un hombre de fe”, remarcó visiblemente emocionado.

Las muestras de respaldo hacia los consejos, apoderado y defensa jurídica no se hicieron esperar. Entre las intervenciones de la base cooperativista destacó la de Tomás Rábago, quien resumió el sentir general sobre el largo proceso de resistencia.

Rábago enfatizó que un verdadero triunfo no consiste en la prisa, sino en hacer las cosas de manera correcta. “Esos pequeños pasos formaron un camino a la victoria. Avanzaron y esperaron; hay que reconocer que el éxito llega para quienes no se detienen, para quienes con paciencia, perseverancia, dedicación y entusiasmo concluyen su labor”, finalizó, coronando una asamblea que marca un punto de inflexión definitivo para las familias cooperativistas