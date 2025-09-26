LLEVA PATTY CHÍO BENEFICIOS A FAMILIAS DE LA TEMPORALERA

*Con programas del Sistema DIF entrega apoyos alimentarios, pañales a población vulnerable y útiles escolares y calzado a alumnos de los CIAC en Congregación Quintero, Nueva Unión, El Refugio, Celaya y Brownsville en Nueva Apolonia.

El recorrido por comunidades de la zona temporalera, la Presidenta Municipal Patty Chío acercó su gobierno a las familias con la entrega de apoyos alimentarios y pañales a personas vulnerables, además de material escolares para alumnos de los CAIC.

Estos recursos que a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia llegan a familias que más los necesitan en comunidades rurales, son el respaldo del Gobierno Municipal de El Mante para su bienestar.

Acompañada de la directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez, la Presidenta Municipal Patty Chío visitó congregación Quintero, Ejido Celaya, El Refugio y Nueva Apolonia donde se dispersaron los apoyos alimentarios a familias, paquetes de pañales a personas con discapacidad, útiles escolares, libros de texto y calzado para los alumnos de los Centros de Asistencia Infantil Comunitario.

En El Mante se distribuyen 2,800 apoyos alimentarios del programa “Voluntad de Ayudar a las Familias” de los cuales Mil llegan directamente a los hogares de la zona temporalera.

La Presidenta Patty Chío destacó que el gobierno municipal junto con el gobernador Américo Villarreal Anaya y la Doctora María Santiago de Villarreal trabajan Unidos en la Transformación de El Mante con el compromiso de estar cerca de las familias en la zona temporalera a quienes reiteró “No están solos, estamos trabajando y gestionando más beneficios que pronto aterrizaran aquí en la zona temporalera, en el gobierno de El Mante tienen las puertas abiertas para trabajar Unidos en la transformación”.

Martin Grimaldo Presidente del Consejo vecinal dijo que nunca llega con las manos vacías y a nombre de beneficiarios agradeció los apoyos.