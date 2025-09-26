ENCABEZA PATTY CHÍO, JORNADA DE TRABAJO EN CONGREGACIÓN QUINTERO

*La Presidenta Municipal realizó este viernes una intensa jornada de trabajo en Congregación Quintero, que incluyó la rehabilitación del acceso al cementerio y labores de limpieza en el mismo, además de atender solicitudes ciudadanas.

En una acción que permite contacto directo con las familias, acompañada por el delegado de Congregación Quintero Jorge Gallegos, la Presidenta Municipal Patty Chío supervisó las acciones de limpieza realizadas por personal de parques y jardines.

” Tengan la seguridad que sus peticiones son atendidas, existe voluntad e interés para trabajar con todos ustedes y construir juntos mejores condiciones de vida para Congregación Quintero “. Dijo la presidenta.

Patty Chío escuchó cada una de las solicitudes, enfocadas hacia la mejora de servicios básicos, mismas que son canalizadas y atendidas por las direcciones correspondientes.

Acompañada de funcionarios de diversas direcciones, supervisó la rehabilitación del acceso al cementerio y labores de limpieza en el mismo, alumbrado públicos en la comunidad, además de atender solicitudes ciudadanas.

“Reconocemos el interés de la Presidenta Municipal al mantenerse cerca y al pendiente de esta comunidad, se ha recibido el apoyo y se han entregado diversas peticiones, con la confianza de una pronta respuesta” destacó el delegado Jorge Gallegos.

La visita incluyó la escuela Primaria “Emilio Carranza” en donde se construye un desayunador escolar con el apoyo del Gobernador del estado Américo Villarreal Anaya y la Secretaría de Educación a través del ITIFE, edificio que permitirá atender a la comunidad educativa en mejores condiciones y sobre todo garantizar las condiciones de seguridad.