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CELEBRAN CON ÉXITO EL DÍA INTERNACIONAL DE TEJER EN PÚBLICO EN EL MANTE

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El evento, encabezado por la alcaldesa Patty Chío en la Plaza Principal, reunió a ciudadanos para fomentar la convivencia, la creatividad y preservar esta tradición artesanal.

CIUDAD MANTE. — En un ambiente de creatividad y convivencia comunitaria, el Gobierno Municipal de El Mante, presidido por la alcaldesa Patty Chío, conmemoró el Día Internacional de Tejer en Público. El evento tuvo como escenario el emblemático kiosco de la Plaza Principal, lugar donde se dieron cita mujeres y hombres unidos por el gusto y la pasión hacia el tejido.

Durante el desarrollo de esta jornada cultural y artesanal, los asistentes no solo compartieron sus habilidades individuales, sino que también aprovecharon el espacio para fortalecer lazos de amistad y colaboración. Asimismo, se dio a conocer el inicio de nuevos proyectos locales que buscan preservar, rescatar y promover esta valiosa actividad tradicional dentro del municipio.

Por su parte, las autoridades municipales extendieron un sincero agradecimiento a todas y todos los participantes que se sumaron a la celebración. Destacaron que este tipo de iniciativas son fundamentales para la administración actual, ya que logran fomentar de manera efectiva la integración social, estimular la expresión creativa y, fundamentalmente, contribuir al fortalecimiento del tejido comunitario en la región.

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