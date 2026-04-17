IMPULSA PATTY CHÍO RESCATE DE TRADICIONES

* Convocado por la Dra. María de Villarreal Presidenta del DIF Tamaulipas, se realiza con éxito el Concurso municipal de Rondas y Salto de Cuerda 2026 “La Tradición Nos Une”

Con gran entusiasmo y una destacada participación estudiantil, se llevó a cabo el Concurso Municipal de Rondas y Salto de Cuerda 2026 “La Tradición Nos Une”, convocado por el Sistema DIF Tamaulipas y el Gobierno Municipal de El Mante.

La Presidenta Municipal Patty Chío junto a jefes del sector de educación primaria 14 y 34 e invitados de honor; reconoció la participación de niños y niñas de las instituciones educativas, que demostraron su talento, energía y habilidades en cada una de las categorías.

“Nuestro reconocimiento al Sistema DIF Tamaulipas encabezado por la Dra. María de Villarreal, por su compromiso y trabajo constante en favor de las familias y la niñez, impulsando acciones que fortalecen el bienestar y la sana convivencia en nuestra sociedad. Este concurso no solo es una competencia; es una oportunidad para rescatar y mantener vivas nuestras tradiciones, fomentando el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto y la alegría que caracteriza a nuestra niñez” dijo.

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El jurado calificador, conformado de manera independiente a las instituciones participantes, evaluó aspectos como destreza, entrada y salida, ejecución, grado de dificultad, variedad de cambios, uniformidad y expresión corporal, emitiendo un veredicto inapelable en cada categoría.

Las escuelas ganadoras de Primer Lugar en cada categoría irán a la etapa regional en ciudad Madero. Salto de cuerda individual Primer lugar: Héroes de la Independencia, Segundo lugar: Juana de Asbaje.

Cuerda por pareja Primer lugar: Héroes de la Independencia, Segundo lugar: Dr. Héctor Pérez Martínez.

Cuerda en conjunto Primer lugar: Emiliano Zapata; Segundo lugar: Revolución y en Rondas Primer lugar: Lauro Aguirre, Segundo lugar: Héctor Pérez Martínez

Autoridades reconocieron el esfuerzo y dedicación de todas las escuelas participantes, destacando que, este concurso representa una oportunidad para fortalecer las tradiciones y promover espacios de sana convivencia.

La Presidenta Municipal Patty Chío y la directora del DIF El Mante Erika Torres Velázquez reiteraron el compromiso del Gobierno Municipal de El Mante de continuar impulsando actividades que contribuyan al desarrollo de la niñez y fortalezcan el tejido social.