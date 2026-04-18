FORTALECIMIENTO DE LA FE UNE A GÓMEZ FARÍAS Y LA DIÓCESIS DE TAMPICO

• El alcalde Frank de León acompañó el recibimiento de Monseñor Margarito Salazar Cárdenas en la región; destaca la importancia de la unidad familiar.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

En un encuentro marcado por el fervor religioso y la fraternidad regional, el presidente municipal de Gómez Farías, Frank de León, asistió al recibimiento oficial de Monseñor Margarito Salazar Cárdenas, Obispo de la Diócesis de Tampico, durante su reciente visita a esta zona del estado.

El evento tuvo como eje central el fortalecimiento de la estructura familiar a través de la fe, una misión que el líder eclesiástico ha impulsado en su caminar pastoral. La presencia del edil de Gómez Farías subrayó la colaboración institucional y el respeto por las tradiciones que brindan cohesión social a las comunidades tamaulipecas.

“Deseamos bendiciones y mucho éxito en su ministerio pastoral. En Gómez Farías lo esperamos pronto con los brazos abiertos”, expresó el alcalde Frank de León al saludar al Monseñor.

Durante la recepción, se destacó que la visita del Obispo no solo tiene un carácter religioso, sino que busca generar un impacto positivo en el tejido social, promoviendo valores que permitan a las familias afrontar los retos actuales con esperanza.

Por su parte, el alcalde reiteró su compromiso de mantener un gobierno cercano a las expresiones que promuevan la paz y el bienestar integral de los ciudadanos, extendiendo una invitación formal para que el Obispo visite próximamente el municipio de Gómez Farías y comparta su mensaje con la comunidad local.