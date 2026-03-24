FRANK DE LEÓN IMPULSA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ORACIÓN “PUERTA DE SALVACIÓN” EN GÓMEZ FARÍAS

El alcalde destacó que la obra, realizada en conjunto con la comunidad, se encuentra en su etapa final, fortaleciendo el tejido social a través de la fe y el trabajo mutuo.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal y la sociedad civil, el alcalde Frank de León reafirmó su compromiso con el desarrollo comunitario al supervisar los avances en la construcción del centro de oración de la comunidad Puerta de Salvación.

Durante su reciente visita al sitio, el mandatario local destacó la importancia de la colaboración ciudadana para consolidar proyectos que brindan bienestar espiritual y social a las familias de la región. De León se mostró optimista ante el ritmo de los trabajos, asegurando que la meta está cada vez más cerca.

“Continuamos ayudando a construir este centro de oración junto a la comunidad; ¡ya nos falta muy poco!”, expresó entusiasmado el alcalde.

La edificación de este espacio no solo representa un logro de infraestructura, sino un símbolo de la unidad que prevalece en el municipio. Según las autoridades, este tipo de iniciativas permiten que Gómez Farías se fortalezca mediante la práctica de la fe y la ayuda mutua, valores que consideran fundamentales para el crecimiento armónico de la población.

Se espera que en las próximas semanas concluyan los detalles finales de la obra, permitiendo que la comunidad de Puerta de Salvación cuente finalmente con un recinto digno para sus actividades y encuentros.