BRILLA GÓMEZ FARÍAS CON EL INICIO DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA 2026

El alcalde Frank de León encabezó la coronación de la nueva Corte Real y premió a los contingentes más destacados del tradicional desfile; «¡Somos el municipio más bonito de Tamaulipas!», afirmó el edil.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – En un ambiente de fiesta, color y profunda identidad local, el alcalde Frank de León dio inicio formal a las festividades del Festival de Primavera 2026. Entre aplausos y el entusiasmo de las familias congregadas, el mandatario municipal procedió a la coronación de la Reina y la Princesa, quienes a partir de hoy representan la belleza y la tradición de esta región.

Tras la ceremonia de coronación, el alcalde, acompañado por la recién formada corte real, autoridades municipales e invitados especiales, presidió la entrega de reconocimientos y premios a los mejores participantes del Gran Desfile de Primavera.

El recorrido, que llenó las calles principales de música y carros alegóricos, destacó por la creatividad de las instituciones y grupos civiles que se sumaron a la convocatoria, haciendo gala del espíritu festivo que caracteriza al municipio.

“Me siento feliz y contento de ver a nuestra gente unida. No cabe duda de que somos el municipio más bonito de Tamaulipas”, expresó Frank de León durante el protocolo de premiación.

El evento no solo marca el cambio de estación, sino que reafirma a Gómez Farías como un referente turístico y cultural en el estado. La administración municipal destacó que estas actividades buscan fortalecer el tejido social y ofrecer espacios de sano esparcimiento tanto para los habitantes locales como para los visitantes que arriban en esta temporada.

Con la participación activa de la ciudadanía y el respaldo de las autoridades, el Festival de Primavera 2026 promete ser una edición histórica para el “pulmón de Tamaulipas”.