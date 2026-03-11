FORTALECEN AMÉRICO Y PATTY BIENESTAR SOCIAL EN EL MANTE

* Al firmarse el convenio con la Secretaría de Bienestar, la Alcaldesa agradeció al Gobernador este beneficio

Gracias a la política humanista del Gobernador Américo Villarreal Anaya, el municipio de El Mante contará con un Comedor del Bienestar, destinado a fortalecer la alimentación de familias en situación de vulnerabilidad y garantizar apoyo a quienes más lo necesitan.

Como parte de estas acciones, el Gobierno Municipal de El Mante, representado por la presidenta Patty Chío, participó en la firma del convenio para el establecimiento del programa “Comedores del Bienestar”, iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Bienestar Social.

La reunión fue presidida por la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, y contó con la participación de alcaldes y alcaldesas de seis municipios que se suman a esta estrategia estatal. Con la firma de este convenio, el programa —que actualmente opera en 26 municipios de Tamaulipas— ampliará su cobertura a 32, incorporando a Aldama, Xicoténcatl, González, Burgos, El Mante y Tampico.

Durante el evento, la presidenta municipal Patty Chío agradeció a la secretaria Silvia Casas González la invitación para integrar a El Mante a este programa que atiende una de las necesidades más prioritarias de la población: la alimentación.

“Agradecemos a nuestro amigo, el gobernador Américo Villarreal, por este respaldo para los más desprotegidos. Estamos dispuestos a hacer equipo para mejorar la calidad de vida de las familias y garantizar un alimento a quien más lo necesita”, expresó.