GESTIONA PATTY CHÍO APOYO ALIMENTARIO PARA 800 FAMILIAS DE EL MANTE

El Gobernador Américo Villarreal Anaya dio respuesta a la gestión realizada por la presidenta municipal Patty Chío, mediante el programa NUTRIMAR, entregando dos kilos de pescado cultivado en granjas tamaulipecas a familias del municipio.

Con el objetivo de fortalecer la economía familiar y contribuir a la alimentación de la población, el Gobierno del Estado de Tamaulipas y el Gobierno Municipal de El Mante, que encabeza la alcaldesa Patty Chío, llevaron a cabo la entrega de paquetes alimentarios del Programa S223 NUTRIMAR – Común Tamaulipas, beneficiando en esta jornada a 800 familias mantenses.

Este programa impulsa la producción y comercialización de productos pesqueros, permitiendo que alimentos de calidad lleguen a los hogares que más lo necesitan, al tiempo que se respalda a los productores del sector pesquero.

Durante la entrega de los apoyos, la presidenta municipal de El Mante, Patty Chío, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado que encabeza el Dr. Américo Villarreal Anaya, destacando la importancia de trabajar en equipo para mejorar la calidad de vida de las familias.

“Agradecemos al gobernador Américo Villarreal por mantener su compromiso con las familias de El Mante. Estos apoyos alimentarios representan un respaldo importante para la economía de nuestros hogares y contribuyen a que más familias tengan acceso a alimentos nutritivos”, expresó la alcaldesa.

Asimismo, señaló que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno permite acercar beneficios reales a la población.

“Cuando trabajamos en unidad, los resultados llegan directamente a nuestra gente. Hoy 800 familias reciben este apoyo que fortalece su alimentación y su economía”, agregó.

En esta actividad participaron Celestino Martínez Bernal, director de Desarrollo Estratégico y Sostenibilidad, así como autoridades de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, en representación de Jorge de Jesús Montagner Mendoza, subsecretario de Pesca y Acuacultura.

Durante la jornada se visitaron distintos puntos del municipio para acercar estos apoyos a las familias beneficiarias, resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de El Mante.

Con estas acciones, las autoridades reiteraron su compromiso de seguir impulsando programas que contribuyan al bienestar de la población, fortaleciendo la economía local y mejorando la calidad de vida de las familias mantenses.