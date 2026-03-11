INAUGURA FRANK DE LEÓN REHABILITACIÓN DE SALÓN DE ACTOS EN EL EJIDO OJO DE AGUA

El alcalde reafirmó su compromiso con la comunidad al anunciar que el proyecto de agua potable continuará como prioridad para la zona rural.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

EJIDO OJO DE AGUA. — En un ambiente de fiesta y cercanía con la gente, el alcalde Frank de León encabezó la ceremonia de inauguración de la rehabilitación del salón de actos de esta comunidad, una obra clave para el fortalecimiento del tejido social en el sector rural.

Durante el corte de listón, el mandatario municipal se mostró entusiasmado por la culminación de estos trabajos, los cuales transforman un espacio que anteriormente presentaba deterioro en un recinto digno para las asambleas, festejos y actividades ciudadanas de los habitantes de Ojo de Agua.

“Me siento muy feliz y contento de estar aquí con todos ustedes”, expresó el edil durante su mensaje frente a las familias del ejido. “Ver este salón renovado es muestra de que cuando se quiere, se puede mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades”.

Más allá de la infraestructura social, Frank de León aprovechó el encuentro para dar noticias alentadoras sobre las necesidades básicas del sector. Aseguró que la inversión en la zona no se detiene con esta obra, sino que se redoblarán esfuerzos en materia de servicios públicos.

“Daremos continuidad al proyecto de agua potable”, enfatizó el alcalde, recibiendo el respaldo de los asistentes, quienes señalaron el suministro del vital líquido como una de las demandas más sentidas de la región.

Al finalizar el protocolo, el munícipe compartió los alimentos y una amena charla con los vecinos, cerrando la jornada con un mensaje de gratitud: “¡Gracias por la convivencia!”, concluyó antes de retirarse entre muestras de afecto de la población.