PREVIENE DIF LA VIOLENCIA EN LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS

*Junto al Instituto de la Mujer en Tamaulipas se imparten pláticas prematrimoniales a 51 parejas registradas en la campaña que se realizará en coordinación con el registro civil.

Como principal promotor de la integración familiar, el Sistema DIF El Mante logró el registro de 51 parejas para la campaña de matrimonio colectivos a quienes este día se les imparten las pláticas para prevenir la violencia.

A nombre de la Presidenta Municipal Patty Chío, la directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez destacó que esta actividad es requisito para prevenir la violencia en las familias y se cumple junto al Instituto de las Mujeres en Tamaulipas en coordinación con el Gobierno Federal a través de la Mesa de Paz y la Oficialía del Registro Civil.

En el Centro Libre para las Mujeres se imparte la capacitación a cargo de la coordinadora regional Georgina Lerma y la secretaria técnica de la mesa de paz Itzel Carmona Sánchez a quienes la directora del Sistema DIF agradeció por la colaboración con el Gobierno Municipal de El Mante que preside Patty Chío para hacer posible la unión de las parejas en la campaña de Matrimonios Colectivos que a nivel estatal promueve la Dra. María Santiago de Villarreal para la integración de las familias tamaulipecas y mantenses.

“Lo que queremos junto con la Procuraduría del DIF es ayudarles a formalizar su relación y darles certeza jurídica para ese paso importante que darán en sus vidas y por eso les estamos dando la facilidad para que todo sea sin costo y facilitándoles los trámites para que vivan tranquilos y con sus derechos.

Con estas pláticas con el trabajo de los tres niveles de gobierno estamos fortaleciendo familias, que es nuestra disciplina, unir a las familias y garantizar su bienestar” dijo.

La Procuradora Sara González dijo que la ceremonia civil se realizará el 20 de febrero por la oficial del registro civil Sheidi Torres, en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.