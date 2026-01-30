FORTALECEN ACADEMIAS LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN TAMAULIPAS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con la participación de docentes, directivos y autoridades educativas de los distintos subsistemas, se llevó a cabo la Tercera Reunión Estatal de Academias de Educación Media Superior, un espacio estratégico de análisis, diálogo y construcción colectiva orientado al fortalecimiento del sistema educativo en la entidad.

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior y representante del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, dirigió la reunión, en donde destacó la relevancia del trabajo académico colegiado para avanzar hacia un modelo educativo más humano, equitativo e incluyente.

Subrayó que las academias constituyen el corazón del sistema educativo, al ser el espacio donde convergen la experiencia, el talento y la vocación docente, elementos clave para definir el presente y proyectar el futuro de la juventud tamaulipeca.

Asimismo, señaló que uno de los ejes centrales de esta tercera reunión fue el análisis y fortalecimiento de los reactivos del Examen Diagnóstico de Educación Media Superior (EXADIEMS), en el marco del nuevo Modelo Educativo 2025.

Explicó que esta tercera aplicación permitirá no solo atender áreas de oportunidad detectadas en ejercicios anteriores, sino también garantizar que los resultados regresen directamente a los planteles, a fin de diseñar estrategias pedagógicas pertinentes y, a nivel estatal, orientar de manera más eficiente las políticas públicas en la materia.

Compartió que otro de los temas prioritarios abordados fue el abandono escolar, donde, a partir de las propuestas de las academias regionales, se avanzará en la construcción de un programa estatal con impacto transversal. También se dio inicio a los trabajos en torno a la atención de estudiantes con discapacidad y neurodivergencia, mediante un curso de capacitación, primer paso de una estrategia integral.

Crespo Solís reiteró el respaldo del Gobierno del Estado, liderado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha colocado a la educación como eje fundamental de su administración, convencido de que es el motor más poderoso para la transformación social, y reafirmó el compromiso de la Secretaría con una educación media superior de calidad, incluyente y centrada en el desarrollo integral de las y los jóvenes.

Cuarto Poder de Tamaulipas/