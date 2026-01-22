BENEFICIA PATTY CHÍO CON OBRA INTEGRAL A LA COLONIA ALTAVISTA

* Entrega a familias una obra integral con la que mejora la calidad de vida y el acceso digno

Atendiendo la demanda ciudadana, el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Patty Chío hizo entrega de una obra integral en la colonia Altavista, reafirmando su compromiso de trabajar de la mano con las familias para mejorar su bienestar.

​

Al cumplir la palabra empeñada, la alcaldesa inauguró la pavimentación asfáltica de la calle Encino, obra que forma parte de un proyecto de transformación urbana en este sector de la ciudad. Acompañada por integrantes del Cabildo y familias beneficiadas, Patty Chío destacó que cada acción pública tiene un impacto directo en la vida diaria de las personas.

​

“Hoy no venimos solo a entregar una obra; venimos a cumplir una palabra y a reafirmar un compromiso con ustedes. Cada calle, cada servicio y cada mejora impacta en la seguridad de nuestras niñas y niños, en el esfuerzo de quienes salen a trabajar todos los días y en la tranquilidad de las familias”, expresó.

​

Recordó que en el mes de octubre se concluyó la primera etapa de los trabajos con la introducción de agua potable y drenaje, pasos fundamentales antes de la pavimentación que hoy se entrega a la comunidad.

​

“Sabemos que el agua y el drenaje no son un lujo, son un derecho. Por eso regresamos a Altavista para cumplir, y hoy completamos ese esfuerzo con pavimentación, banquetas, cordones y reductores de velocidad que dignifican el entorno y hacen más seguro el caminar de todas y todos”, señaló.

​

La presidenta municipal agradeció el respaldo del Cabildo, así como la participación activa del comité de obra y de las familias beneficiadas: “Cuando se trabaja en equipo y con sensibilidad social, los resultados llegan a las colonias y no se quedan en el escritorio”, afirmó.

​

Subrayó que estas acciones forman parte de un proyecto de transformación con visión humanista, respaldado por el Gobernador de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, y por la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, para avanzar con un gobierno que pone en el centro el bienestar de las personas.

​

Por su parte, Juana Molina Ramírez, presidenta del Comité Social de Agua y Drenaje, agradeció a la autoridad municipal por atender una necesidad sentida de la colonia: “Aquí vemos que sí cumplen su palabra. Durante años esperamos esta obra y hoy es una realidad. Gracias por regresar y no dejarnos solos; esta pavimentación y los servicios cambian la vida de nuestras familias”, expresó.