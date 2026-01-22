FORTALECE PATTY CHÍO LA SALUD FÍSICA DE MANTENSES

* ​Las terapias del CRI aumentaron un 80% el año pasado, con más de 40 mil consultas proporcionadas en las diferentes áreas.

Con un incremento del 80 por ciento en la demanda de atención a la salud física de los mantenses, el Gobierno Municipal de El Mante, presidido por la alcaldesa Patty Chío, ha logrado mejorar significativamente la calidad de vida de niñas, niños, jóvenes y adultos a través de los servicios que brinda el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) del Sistema DIF.

De acuerdo con el reporte global correspondiente al año 2025, se otorgaron un total de 40,627 consultas en los servicios de terapia de rehabilitación física, lenguaje, psicología, estimulación temprana, terapia sensorial, atención dental y ginecología. Todas estas especialidades se han puesto a disposición de la población como parte del compromiso del Gobierno Municipal con la salud integral de las familias mantenses.

Estas acciones reflejan el fortalecimiento de los programas de atención y prevención, así como la confianza de la ciudadanía en los servicios que ofrece el Sistema DIF Municipal, los cuales contribuyen directamente al bienestar social y al desarrollo humano del municipio.

Por su parte, la directora del Sistema DIF, Erika Torres Velázquez, informó que el CRI proporciona más de cien terapias diarias. Destacó la atención a 535 pacientes valorados el año pasado: 2,412 atendidos en terapia de lenguaje; 260 en psicología; 2,369 en estimulación temprana; 1,098 en el área sensorial; 284 en consulta dental; 27 en ginecología y 77 en estudios cervicouterinos.

El Gobierno de El Mante reafirma así su compromiso de continuar impulsando políticas públicas que garanticen servicios de salud accesibles, oportunos y de calidad para todas y todos.