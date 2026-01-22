PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BENEFICIA A 200 FAMILIAS EN GONZÁLEZ

Gracias a la gestión con ITAVU y el apoyo del Gobernador Américo Villarreal, el Gobierno Municipal absorbe el costo total de material y mano de obra, permitiendo que el beneficio sea cien por ciento gratuito para los ciudadanos.

González, Tamaulipas. – En un esfuerzo conjunto por abatir el rezago habitacional y dignificar los hogares de quienes más lo necesitan, el Gobierno de González encabezado por el Presidente Municipal de González, Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, dio inicio este mes de enero a la entrega del Programa de Mejoramiento de Vivienda.

El programa respaldado por Gobierno de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya a través del Ing. Germán Fernández Guzmán, Coordinador Estatal de Delegaciones del ITAVU, permitió que iniciara en este mes de enero con las entregas de paquetes de construcción, destacando que, bajo su administración, la justicia social es una prioridad absoluta.

El Gobierno de González informó que esta primera etapa enfocada íntegramente en las comunidades rurales, se entregan paquetes de 200 blocks por familia con igual número de beneficiarios. La característica principal de este esquema es el ahorro total para la economía familiar: el Gobierno Municipal absorbe el 100% del costo del material y la mano de obra, asegurando que los beneficiarios no tengan que desembolsar ni un solo peso.

Estas acciones caminan de la mano con la política humanista que encabeza a nivel nacional la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y a nivel estatal el Gobierno de Tamaulipas del Dr. Américo Villarreal Anaya, consolidando un frente unido para el bienestar de la región.