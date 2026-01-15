FRANK DE LEÓN FORTALECE LAZOS INSTITUCIONALES EN EL CONGRESO DE TAMAULIPAS

El alcalde de Gómez Farías asistió a la instalación del Periodo Ordinario de Sesiones, reafirmando el compromiso de trabajo en equipo para el beneficio de su municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

CIUDAD VICTORIA, Tam. – Con el objetivo de estrechar la vinculación entre el nivel municipal y el Poder Legislativo, el alcalde de Gómez Farías, Frank De León, asistió este día al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

La presencia del edil se dio en el marco de la sesión solemne para la instalación del Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la legislatura actual.

Durante el evento, De León destacó la importancia de mantener una presencia activa en la capital del estado para gestionar recursos y dar seguimiento a las iniciativas que impactan directamente en el bienestar de las familias de su región.

“En equipo seguimos trabajando por Gómez Farías”, expresó el mandatario municipal, subrayando que la coordinación con los diferentes órdenes de gobierno es clave para el desarrollo de la infraestructura y los programas sociales en su localidad.

Con esta participación, Frank De León reafirma su disposición de colaborar con el Congreso local en una agenda común que permita consolidar los proyectos pendientes para el cierre del ciclo administrativo, priorizando siempre el crecimiento de Gómez Farías.