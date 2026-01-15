REFUERZAN SEGURIDAD VIAL EN OCAMPO CON RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

El alcalde Melchor Budarth Báez encabezó la sustitución de tapas de drenaje por piezas de alta resistencia, beneficiando a peatones y automovilistas.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y garantizar la integridad de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Ocampo, liderado por el C.P. Melchor Budarth Báez, puso en marcha un programa de rehabilitación del sistema de alcantarillado en diversos sectores del municipio.

Las acciones consistieron en el reemplazo de tapas de alcantarillado dañadas por piezas nuevas fabricadas con materiales de mayor durabilidad y resistencia. Esta iniciativa busca eliminar riesgos de accidentes para los transeúntes y prevenir daños en los vehículos que circulan diariamente por las vialidades principales.

Al respecto, el alcalde Budarth Báez destacó que estos trabajos no solo responden a una necesidad de seguridad vial, sino que también contribuyen significativamente a mejorar la imagen urbana de “El Vergel de Tamaulipas”.

“Seguimos trabajando firmemente por un Ocampo más seguro y ordenado, atendiendo los reportes ciudadanos y priorizando la calidad en las obras de mantenimiento”, afirmó el edil durante la supervisión de las labores.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de mantener servicios públicos eficientes y una infraestructura que soporte el crecimiento y la movilidad de la comunidad.