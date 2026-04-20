IMPULSAN EL TALENTO DEPORTIVO EN OCAMPO CON EL TORNEO DE BÉISBOL INFANTIL MIXTO

El alcalde Melchor Budarth Báez y la presidenta del DIF Municipal encabezaron la jornada, reconociendo el esfuerzo y la sana convivencia de los equipos participantes.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – En un ambiente de fiesta deportiva y convivencia familiar, se llevó a cabo con éxito la segunda jornada del Torneo de Béisbol Infantil Mixto, consolidándose como un espacio clave para el desarrollo integral de la niñez en este municipio.

El evento contó con la presencia destacada del alcalde Melchor Budarth Báez, quien acudió acompañado por su esposa, la presidenta del Sistema DIF Ocampo. Ambos funcionarios se integraron a la celebración deportiva para convivir con los jugadores y sus familias, destacando la importancia de fomentar el deporte desde temprana edad.

Durante esta segunda fecha del campeonato, se registró una excelente participación por parte de los equipos locales. El “diamante” fue escenario de jugadas emocionantes y un gran espíritu competitivo que mantuvo a los asistentes al borde de sus asientos.

“Es un orgullo ver la entrega de nuestras niñas y niños en cada jugada. Este torneo no solo busca el éxito deportivo, sino fortalecer los valores y la unión de nuestras familias”, expresó el edil.

Al finalizar los encuentros, el alcalde Budarth Báez extendió una calurosa felicitación a todas y todos los participantes, haciendo énfasis en el esfuerzo, la disciplina y la entrega demostrada en el campo de juego.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando programas que promuevan la activación física y el sano esparcimiento, posicionando al deporte como una herramienta fundamental para la transformación social de Ocampo.