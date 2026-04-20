ES TAMAULIPAS EJEMPLO NACIONAL EN SALUD: AMÉRICO

-Entrega gobernador medallas por años de servicio al personal de la Secretaría de Salud e IMSS-Bienestar

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Gracias al trabajo y empeño de todo el personal de salud, Tamaulipas sigue siendo ejemplo nacional y, a la fecha, es el único estado sin casos de sarampión confirmados este año y registra un avance del 98.5 por ciento de vacunación, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al presidir la ceremonia de entrega de medallas por años de servicio a trabajadoras y trabajadores de las Secretarías de Salud y de la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar, el gobernador hizo un reconocimiento a quienes, dijo, son sus compañeros y compañeras de gremio.

“Decirles que tienen todo el reconocimiento por parte del Gobierno del Estado, que sus acciones, ya sea también en la índole administrativa o en la acción operativa de los servicios de salud; ya sea en el primero, segundo o tercer nivel de atención, como nosotros lo denominamos, siempre están enfocadas a promocionar la salud, a prevenir la enfermedad, a recuperar la salud”, dijo.

“Sus acciones siempre serán bien ponderadas porque implican salvar vidas, prolongar vidas en mejor calidad y oportunidad de disfrute del bienestar entre nuestras familias”, agregó.

Américo Villarreal aseguró que en Tamaulipas se fortalecen todos los eslabones de una salud humanista, eficiente, inclusiva y profesional, buscando su abasto y suministro con infraestructura moderna y equipamiento de vanguardia y, por supuesto, con recursos humanos plenos y atendidos en su vocación de servicio, en sus capacidades profesionales y en el acceso a una vida con bienestar.

Al dar la bienvenida, la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, afirmó que cada medalla que se entrega representa no solamente años de servicio, sino también el compromiso, la responsabilidad y la confianza que las y los trabajadores han construido con la ciudadanía y destacó el liderazgo y respaldo del gobernador del Estado.

“Señor gobernador, doctor Américo Villarreal, gracias por su liderazgo y por su respaldo permanente a nuestro sistema de salud de Tamaulipas, esto nos anima mucho”, indicó.

Acompañado por Marggid Rodríguez Avendaño, coordinador de IMSS-Bienestar en Tamaulipas y dirigentes sindicales, el jefe del Ejecutivo entregó 37 premios de antigüedad, de un total de 1,400 a personal de salud, destacando por 60 años de servicio, Almarcelia Cárdenas Guardado, enfermera general titulada “B”, del Distrito de Salud para el Bienestar I, en Ciudad Victoria.

Por 55 años, se reconoció a Oscar Javier Álvarez Meléndez, médico especialista “C” del Hospital Civil de Victoria y a Alma Rosa Escobar Camacho, licenciada en Enfermería de la Oficina Central en Victoria, mientras que por 50 años recibieron su presea: Olga Castillo González, enfermera general titulada “A”; Distrito de Salud para el Bienestar VI en El Mante y Rubén Rodríguez Prado, jefe de sector en Programas de Salud en la Oficina Central de Victoria.

A nombre de las y los galardonados, Almarcelia Cárdenas Guardado recordó sus inicios como enfermera en enero de 1965 en el Centro de Salud de Ciudad Victoria y contó anécdotas y recuerdos de su trayectoria de 60 años en esta noble profesión.

“Siempre con la firme convicción de cumplir con nuestra labor y llevar atención a quienes más lo necesitaban porque ser enfermera no es solo una profesión, es una vocación que se lleva en el corazón”, expresó.

Cuarto Poder de Tamaulipas/