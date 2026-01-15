HISTÓRICA PAVIMENTACIÓN EN GÓMEZ FARÍAS: FRANK DE LEÓN PONE EN MARCHA OBRA EN ACCESO A “EL CIELO” Y EL AZTECA.

El alcalde Frank de León anunció el inicio de la obra de concreto hidráulico que beneficiará a los habitantes de la cabecera municipal y el sector El Azteca tras años de abandono.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS. – En un paso decisivo para la infraestructura y seguridad de los habitantes de Gómez Farías, el alcalde Frank de León anunció el inicio de una importante obra de pavimentación en un punto estratégico de la cabecera municipal: la intersección que conecta la ruta hacia la Reserva de la Biósfera “El Cielo” y el balneario de El Ejido El Azteca.

El proyecto consiste en la aplicación de concreto puro sobre una extensión aproximada de 450 metros lineales. Según explicó el munícipe, esta acción es el resultado de una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado de Tamaulipas.

“Es una obra que gestionamos como presidente municipal ante nuestro gobernador, el Dr. Américo Villarreal. Por años, esta calle sufrió el deterioro constante y los deslaves, lo que representaba un peligro real para la gente al caminar”, señaló De León durante el anuncio.

Durante décadas, las condiciones del terreno en esta zona de la “Y” dificultaban el tránsito tanto de peatones como de vehículos, especialmente en temporadas de lluvia donde la erosión agravaba el estado de la vía. Con la llegada del concreto hidráulico, se garantiza una vida útil prolongada y una mejora inmediata en la calidad de vida de las familias que residen en esta zona.

El alcalde calificó la obra como un compromiso cumplido, destacando que la transformación de Gómez Farías es hoy una realidad palpable. Con esta pavimentación, no solo se beneficia el comercio local y el acceso a las viviendas, sino que se embellece uno de los principales accesos turísticos de la región.