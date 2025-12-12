ARRANCA RECORRIDO NAVIDEÑO EN COLONIAS Y EJIDOS DE XICOTÉNCATL

Mariela López Sosa, Presidenta Municipal de Xicoténcatl, junto al Sistema DIF Municipal que preside Marla García López, dieron inicio al Recorrido Navideño por colonias y ejidos del municipio, llevando un mensaje de unión, cercanía y alegría a las familias durante esta temporada decembrina.

Durante el recorrido, las autoridades municipales convivieron con las y los habitantes de cada comunidad, escuchando de manera directa sus inquietudes y compartiendo momentos de fraternidad. Como parte de esta actividad, se realizó la entrega de una despensa a cada familia y dulces a las niñas y niños, generando sonrisas y un ambiente de convivencia familiar.

Este Recorrido Navideño continuará desarrollándose en distintas comunidades y sectores de Xicoténcatl, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal y del Sistema DIF de mantenerse cercanos a la ciudadanía y presentes en cada rincón del municipio durante estas fechas especiales.