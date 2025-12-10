LOGRA ARMANDO MARTÍNEZ JUSTICIA SOCIAL PARA EL CAMPO ALTAMIRENSE

*Inaugura alcalde Sistema de Riego Tecnificado en el Ejido Mata del Abra

En un paso decisivo hacia la modernización del sector agrícola, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, inauguró la instalación del Sistema de Riego Tecnificado en las parcelas del Ejido Mata del Abra, proyecto que beneficiará directamente a productores locales y fortalecerá la productividad del campo altamirense.

El alcalde destacó que la puesta en marcha de este sistema permitirá mejorar la eficiencia en el uso del agua, impulsar la producción agrícola y brindar herramientas más modernas a los trabajadores del campo.

“Todas estas acciones nos permiten seguir transformando la ciudad y al campo en beneficio de todos”, expresó Martínez Manríquez durante su mensaje.

Durante el acto, el presidente municipal agradeció la presencia y respaldo de autoridades de los tres niveles de gobierno, entre ellos el Ing. Román Rigoberto Garza Infante, titular de la Secretaría de Agricultura del Gobierno Federal en Tamaulipas; el Dr. Alfredo Ruiz Arias, Director General de Gobierno en la zona sur y representante del Gobierno del Estado; el Ing. Eduardo Galván Bernal, Residente General de la CONAGUA en la región; así como del Lic. José Francisco Pérez Ramírez, Secretario del Ayuntamiento. También reconoció la participación de representantes y habitantes del ejido, quienes han impulsado este proyecto.

Con esta obra, el Gobierno Municipal refuerza su compromiso con el desarrollo rural y la justicia social, impulsando infraestructura que favorece directamente a las familias que viven de la actividad agrícola en Altamira.