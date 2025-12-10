EN REUNIÓN ESTATAL EVALÚAN TRABAJO DEL SERVICIOS NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

VICTORIA, TAMAULIPAS.- Para seguir avanzando en la construcción de un sistema de salud más sólida, eficiente y cercano a las necesidades de la población tamaulipeca, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, presidió la Reunión Estatal del Servicio Nacional de Salud Pública, en la que se evaluaron estrategias y presentaron los logros obtenidos durante el presente año.

En este encuentro, se establecieron acuerdos y compromisos sostenibles que permitirán orientar las intervenciones con mayor precisión, mayor eficiencia y con un enfoque plenamente humanista para contar con equipos fuertes, altamente capacitados y con la sensibilidad necesaria para comprender las realidades diversas de las y los tamaulipecos.

Entre los compromisos destaca el reforzar la coordinación entre la Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar y los distintos componentes del modelo MAS Bienestar para unificar los procesos de gestión, monitoreo de riesgos, capacitación del personal y la estandarización de intervenciones de salud pública.

De igual manera, se reconoció el esfuerzo de los Distritos de Salud para el Bienestar en la implementación de campañas intensivas y estrategias comunitarias orientadas a la prevención de enfermedades transmisibles y crónicas, así como mantener una visión unificada hacia el año 2026, lo que permitirá responder oportunamente a riesgos emergentes.

“Reconozco el trabajo, entrega y vocación del personal del Servicio Nacional de Salud Pública, quienes, día a día, recorren comunidades, acompañan procesos, intervienen en situaciones de riesgo y se convierten en un apoyo adicional para las familias más alejadas”, dijo Hernández Navarro durante su participación.

Señaló que una de las instrucciones del gobernador, Américo Villarreal Anaya, es no dejar que nadie se quede sin atención a la salud y este espacio es una oportunidad para compartir los resultados obtenidos y los retos a los que se enfrentan, “este fue un año que nos retó, pero también nos permitió demostrar la importancia del trabajo coordinado y del fortalecimiento de las capacidades institucionales” dijo.

La Reunión Estatal del Servicio Nacional de Salud Pública, se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Enfermería de esta ciudad y se contó con la asistencia del director General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza; el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mario Rebolledo Urcádiz; el coordinador Estatal del Servicio Nacional de Salud Pública, Raúl Ernesto Huidobro Guevara, entre otros servidores públicos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/