INAUGURA SECRETARIO DE EDUCACIÓN ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO DGETI 2025

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Tampico, Tamaulipas.– Con la participación de más de tres mil estudiantes de los 32 estados de la República, Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, inauguró el VIII Encuentro Nacional Deportivo DGETI 2025.

El titular de Educación expresó que la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) ofrece a sus estudiantes tres cosas muy significativas: la calidad académica, la orientación tecnológica y una educación integral, pertinente y al alcance de todas y todos, siendo el deporte un complemento a su formación en las aulas.

Recordó que la historia de Tamaulipas no se explica sin la gran cantidad de las y los egresados de los Centros de Bachillerato Tecnológicos Industriales y de Servicios (CBTIS), quienes desde distintas áreas contribuyen con su trabajo al crecimiento y desarrollo de la entidad. “Ustedes estudian en el mejor subsistema que hay existe en media superior en México, sin duda alguna”, añadió.

Comentó que durante tres días, las y los jóvenes competirán por equipos en disciplinas como fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol, sóftbol, balonmano, tochito bandera y de manera individual en taekwondo, natación, atletismo y ajedrez, en los diversos espacios deportivos de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, deseándoles lo mejor en sus justas deportivas.

“A todos ustedes les deseamos que encuentren en el deporte lo que el DGETI quiere para cada uno de sus alumnas y alumnos: que sean jóvenes felices, que sean jóvenes solidarios con su comunidad, que sean jóvenes que sepan competir, pero, sobre todo, que sepan disfrutar el compañerismo y que sean jóvenes más humanos”, puntualizó.

Agradeció y reconoció la labor que hacen Rolando de Jesús López Saldaña, director general de la DGETI en México, y Olegario Muñiz Cura, responsable de la Oficina Estatal de la DGETI en Tamaulipas: el primero, por elegir al estado como sede, y el segundo, por su anfitrionía y la excelente organización del encuentro.

A nombre del mandatario estatal, les dio la bienvenida a Tamaulipas a las y los representantes nacionales y deportistas que participarán en el encuentro y agradeció también a los alcaldes de Tampico, Madero y Altamira, Mónica Villarreal, Erasmo González y Armando Martínez, respectivamente, porque gracias a su apoyo este encuentro deportivo es posible.

Cuarto Poder de Tamaulipas/