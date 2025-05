MORENA TAMAULIPAS LLAMA A FORTALECER LA ÉTICA, UNIDAD Y EL TRABAJO CON EL PUEBLO DESDE REYNOSA

Reynosa, Tamaulipas, domingo 11 de mayo de 2025.- Ante liderazgos y en el ejercicio más emblemático de morena como partido en Tamaulipas, se realizó una asamblea informativa, en la que, la dirigencia estatal llamó desde esta ciudad fronteriza a fortalecer la ética, la unidad y el trabajo con el pueblo.

En una asamblea informativa en la que estuvo como invitada especial la senadora morenista, Olga Patricia Sosa Ruíz, así como liderazgos locales, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal y el presidente del Consejo Estatal de morena Tamaulipas, María Guadalupe Gómez Núñez y Rómulo César Pérez Sánchez, respectivamente, llamaron en conjunto a fortalecer la unidad del movimiento y mantener una conexión real con el pueblo como base de la Cuarta Transformación.

Destacaron la importancia de aplicar los “Lineamientos para el comportamiento ético que deben tener las personas representantes, servidoras públicas, protagonistas del cambio verdadero y militantes de morena”, que fueron aprobados por el Consejo Nacional el pasado 4 de mayo, en la Ciudad de México.

La presidenta estatal del partido dijo que Morena “no es un espacio para el oportunismo”, sino un movimiento que exige honestidad, humildad y lealtad al pueblo.

Subrayó que los nuevos lineamientos internos marcan un compromiso ineludible con los principios fundacionales del partido. En ese mismo sentido, la senadora Olga Sosa declaró que “no habrá divorcio con el pueblo” y destacó el papel de las mujeres como protagonistas del cambio, insistiendo en que la transformación debe construirse desde el territorio: “a ras de suelo”.

Por su parte, el presidente del Consejo Estatal, Rómulo Pérez, afirmó que Morena no es un partido tradicional, sino un instrumento del pueblo y coincidió en que “la unidad es el único camino para profundizar la transformación”.

Desde el corazón de la lucha organizada en Tamaulipas, Pérez Sánchez, hizo un firme llamado a la militancia a cerrar filas en torno al proyecto transformador que representa el pueblo y su soberanía.

“Morena no es un partido tradicional: es un movimiento popular nacido de la lucha social. Somos un instrumento del pueblo, no de las élites. Y por eso, como morenistas, no sólo respaldamos a nuestros candidatos; respaldamos las causas que dan sentido a esta revolución democrática que encabezó en su tiempo Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum”, expresó ante la militancia de Reynosa.

Asimismo y ante más de 600 personas, la senadora Olga Sosa reafirmó su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación, al señalar que el movimiento debe mantenerse cercano al pueblo, fiel a sus causas y con las mujeres como protagonistas del cambio.

Al presentar su credencial ante los morenistas y luego de invitarles a sumarse al partido, expuso cuatro puntos fundamentales que —dijo— son resultado del reciente Consejo de Morena y deben asumirse como guía política y ética del partido:

1. Unidad inquebrantable con el pueblo. “Morena no puede, bajo ninguna circunstancia, separarse de su base. No habrá divorcio con el pueblo, porque Morena es el pueblo organizado y consciente”, expresó.

2. Fortalecimiento de los valores democráticos. Llamó a erradicar prácticas contrarias al movimiento como el nepotismo, el sectarismo y el divisionismo.

3. Morena como motor de la transformación. Señaló que el trabajo a ras de suelo, en contacto directo con la ciudadanía, es esencial para continuar la revolución de las conciencias. “Conocemos las calles, los barrios, las comunidades. Ahí está nuestra fuerza, ahí está nuestro deber”, puntualizó.

4. La unidad como principio estratégico. “Vamos juntas y juntos. En Morena, cuando se mira hacia abajo es para ayudar a levantar al otro, “parafraseando a la Presidenta Claudia Sheinbaum”.

Cabe destacar que la Presidenta Lupita Gómez recordó que “Morena no es una estructura para el oportunismo ni para intereses personales. Es una fuerza viva del pueblo que exige altura moral para pertenecer y actuar con ética profunda, con honestidad que no se negocia y con una convicción que no se compra”, expresó.

Gómez destacó la aprobación de los lineamientos internos el pasado 4 de mayo, que marcan con claridad, el rumbo político y ético del partido.

“Deben ser asumidos por toda la militancia, por quienes se proclaman protagonistas del cambio y por quienes hoy ostentan una representación popular. Este movimiento no se trata de cargos, se trata de servir al pueblo”, puntualizó.

A la asamblea informativa asistieron el alcalde de Reynosa; el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, Marcos Zuviri Rivera; la secretaria de Finanzas, Noralba Juárez Hernández; el secretario de Organización, Sergio Julián Martínez Huerta; secretaria de Mujeres, Valentina Cota; secretaria de Educación, Capacitación y Formación Política, Yuliana Mata Lara; el secretario de Comunicación, César Luna González; Nubia Lizeth Almaguer; secretaria del Trabajo, así como Eva Reyes, Magaly Deandar y Armando Zertuche, diputados y diputadas locales de morena; consejeros estatales y líderes regionales en este municipio fronterizo.