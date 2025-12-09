MELCHOR BUDARTH LLEVA ELECTRIFICACIÓN A COMUNIDADES RURALES: EL GOBIERNO DE OCAMPO MEJORA EL NIVEL DE VIDA

Sensible y humano, el gobierno municipal transforma la realidad de familias en el Ejido El Guayabo.

ALFREDO GARCIA BECERRA

Ocampo, Tam. – El gobierno municipal de Ocampo, presidido por Melchor Budarth, ha marcado un hito en la historia de la región al priorizar el bienestar de las comunidades rurales más apartadas. Rompiendo con la tradición de concentrar obras y acciones en los centros urbanos más poblados, la administración actual ha extendido sus beneficios a los rincones más lejanos del municipio, transformando la vida de sus habitantes.

Un claro ejemplo de este compromiso se materializó en el Ejido El Guayabo, donde Melchor Budarth inauguró una trascendental obra de electrificación. Este proyecto, que beneficia directamente a 11 familias de la comunidad, representa un avance significativo en su calidad de vida, brindándoles acceso a servicios básicos y abriendo nuevas oportunidades.

La respuesta de la comunidad no se hizo esperar. Numerosos habitantes expresaron su profundo agradecimiento a Melchor Budarth y a su esposa, Martha Uresti de Budarth, presidenta del DIF municipal, por su sensibilidad y compromiso con el bienestar de los ocampenses. Los beneficiarios reconocieron la gestión humana y receptiva de la administración actual, destacando su disposición para escuchar y atender las necesidades de la población, algo que no habían experimentado con gobiernos anteriores.

“Ya tengo muchos años peleando con presidentes de Ocampo, pero hoy gracias a Dios y a usted señor presidente ya nos llegó la luz”, expresó con emoción uno de los habitantes del Ejido El Guayabo, reflejando el sentir general de la comunidad.

Tras la presentación de los detalles técnicos del proyecto, que incluyó la instalación de 22 postes de concreto (18 de 12 metros y 2 de 9 metros), el alcalde Melchor Budarth respondió positivamente a la solicitud de lámparas para iluminar la calle principal. Este gesto demuestra la voluntad del gobierno municipal de atender las necesidades de la comunidad de manera integral.

“Esta obra es un testimonio de que la unidad de autoridades se traduce en beneficios directos para los ciudadanos. Gracias por escuchar nuestra voz y convertir una necesidad en una realidad”, afirmó una de las beneficiarias, resaltando la importancia de la colaboración entre el gobierno y la comunidad para lograr el progreso y el bienestar de todos los ocampenses.