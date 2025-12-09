CONVOCA PATTY CHÍO A MANTENSES A PARTICIPAR EN EL “BAÚL DE LOS RECUERDOS”

* Mantenses son convocados a preservar memorias que conocerán las futuras generaciones dentro de 25 años.

La Alcaldesa Patty Chío convocó a las familias mantenses a participar en el “Baúl de los Recuerdos”, un proyecto que busca atesorar vivencias, mensajes y objetos significativos de la comunidad mantense por los próximos 25 años.

La Presidenta Municipal invitó a las familias, jóvenes y adultos mayores a sumarse a esta iniciativa que fortalece la identidad y mantiene viva la memoria histórica del municipio.

La recepción de artículos para esta cápsula del tiempo se realizará a partir de este miércoles 10 de diciembre, en un horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en las instalaciones de la Biblioteca Municipal.

Los ciudadanos podrán depositar cartas, fotografías, recortes de periódico, tarjetas, documentos, monedas, llaveros y cualquier objeto que deseen enviar al futuro como parte de esta cápsula del tiempo.

La actividad tendrá su cierre el próximo sábado 27 de diciembre, el Baúl será colocado nuevamente en la Plaza Principal donde será cerrado y resguardado oficialmente para los próximos 25 años y abrirse el primero de enero del 2050.

La Alcaldesa Patty Chío destacó que este proyecto simboliza la unión de las generaciones y la construcción conjunta de la historia de El Mante:

“Cada objeto depositado representará un pedacito de nuestra vida y de nuestro tiempo. En 2050, estas memorias serán un puente que conectará a las nuevas generaciones con quienes hoy escribimos la historia de nuestro municipio.”

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal 2024-2027, pasará a la historia, siendo en este periodo la primera administración pública encabezada por una mujer, que deja huella en la vida y en la historia de El Mante.