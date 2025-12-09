SE COORDINAN DIF MANTE Y GEG EN PROTECCIÓN A LAS INFANCIAS

* Programan pláticas de concientización en los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC)

Con el objetivo de fortalecer la convivencia armónica en el entorno familiar, escolar y fomentar una cultura de respeto y prevención a la violencia, el Sistema DIF El Mante se coordinó con la Guardia Estatal de Género para capacitar a educadoras de los Centros de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC).

Durante el Consejo Técnico Escolar (CTE), se programó la agenda para que la Guardia de Género visite los 10 CAIC que funcionan en la zona urbana y rural y lleve a cabo pláticas de sensibilización y concientización a maestras, padres y madres de familia.

Entre los temas a exponer incluyen: Prevención de adicciones, Bullying, Ciberbullying, Violencia en el noviazgo, Autocuidado y Valores.

“La Presidenta Municipal, Patty Chío, nos ha instruido para que desde el Gobierno de El Mante se protejan los derechos de los niños y niñas, y por ello acercaremos las instancias de seguridad a los CAIC como parte de su educación y que confíen en la función que cumplen salvaguardando la integridad de la ciudadanía” comentó la directora del Sistema DIF Erika Torres Velázquez.

La capacitación busca fomentar una cultura de respeto y prevención a la violencia, y promover la convivencia armónica en el entorno familiar y escolar.