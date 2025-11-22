MEJORA DIF ALTAMIRA CONDICIONES DE APRENDIZAJE EN LA NIÑEZ

*La presidenta del Sistema DIF Altamira, Rossy Luque de Martínez, entrega equipo de climatización en el CAIC Adriana González de Hernández

Con el firme compromiso de fortalecer el desarrollo integral de la niñez altamirense, la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, encabezó la entrega de un nuevo equipo de aire acondicionado en el CAIC Adriana González de Hernández, acción que beneficiará directamente a las niñas y niños que asisten diariamente a este centro educativo.

Durante la entrega, Rossy Luque destacó que este apoyo tiene como objetivo mejorar las condiciones de aprendizaje, garantizando espacios más cómodos y adecuados para los pequeños, especialmente durante los días de mayor calor que suelen registrarse en la región.

El personal docente y padres de familia agradecieron la intervención del DIF municipal, subrayando que este tipo de acciones contribuyen a un entorno escolar más digno y propicio para el desarrollo de actividades formativas.

“Continuamos trabajando para brindar entornos de calidad en cada uno de nuestros CAIC, siempre priorizando el bienestar de nuestras niñas y niños”, señaló la presidenta del DIF.

Con estas acciones, el DIF Altamira reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la educación y el bienestar de la comunidad infantil del municipio.