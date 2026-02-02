BUSCA GOBIERNO DE ALTAMIRA AMPLIAR ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

*Ante la necesidad expresada por la población altamirense

ALTAMIRA, TAM., 02 Febrero 2026.- Con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y atender una de las principales demandas de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Altamira, encabezado por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, analiza la ampliación y reactivación de diversas rutas de transporte público que permitan una mayor cobertura en el municipio.

Lo anterior se desprende de una consulta ciudadana realizada a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento, en la que habitantes de distintos sectores expresaron la necesidad urgente de contar con más y mejores rutas de transporte, principalmente con conexión hacia el municipio de Tampico y el Puerto Industrial.

Entre las rutas solicitadas con mayor urgencia por la población, destacan: Reactivación de la ruta Sábalos Infonavit – Tampico, que beneficiaría a las colonias Santa Anita, Florida, Campanario, Sábalos, Villas de Champayán, Jardines de Champayán, Las Grullas, Fidel Velázquez y Pescadores.

Activación de la ruta Electricistas – Tampico, con impacto positivo en las colonias Portes Gil, López Mateos, Batería 7, Tampiquito, Valle Verde, Margaritas, Lázaro Cárdenas, Valle Esmeralda, C5 Arboledas y C2 Arboledas.

También, se solicitó una ruta para Cuauhtémoc – Tampico, y Ruta La Azteca – Tampico, que daría servicio a Lomas de Altamira, Nuevo Lomas, Los Aztecas, Briones 1, 2 y 3, así como Loma Verde.

Ruta Pedrera – Tampico, para beneficiar a los fraccionamientos Villas de Altamira y Las Palmas.

Ruta Haciendas – Tampico, que atendería a las colonias Municipios Libres, Haciendas 1 y 2, Unidad Satélite, Francisco I. Madero, Padrós y Las Adelitas.

Asimismo, ciudadanos solicitaron de manera reiterada la implementación de una ruta directa al Puerto Industrial de Altamira, ante la alta concentración de trabajadores que diariamente se trasladan a esa zona.

Al respecto, el alcalde Armando Martínez Manríquez señaló que cada una de las propuestas será analizada durante el presente mes, con el fin de determinar su viabilidad técnica y operativa.

“Se analizarán las rutas que resulten más factibles con el previo estudio correspondiente y con la aprobación del Cabildo, así como del Gobierno del Estado”, puntualizó el edil.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de escuchar a la ciudadanía y trabajar en soluciones que mejoren la calidad de vida de las y los altamirenses, particularmente en temas de movilidad y transporte público.