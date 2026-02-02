EXPLORAN INVERSIONES EN EL SUR Y NUEVAS RUTAS AÉREAS: TURISMO

Tamaulipas se proyecta, se conecta y se abre al mundo con más presencia, promoción y desarrollo turístico

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mediante la colaboración estratégica con ASICOTUR (Asociación Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Turístico) y CONEXTUR (Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos), se reforzará la promoción integral de Tamaulipas, fomentando el intercambio de buenas prácticas y estrategias exitosas que permitan incrementar la llegada de turistas internacionales.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que la participación en la Feria Internacional de Turismo resultó muy fructífera, “gracias al trabajo que el gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa en materia de seguridad, infraestructura y conectividad, factores clave que están fortaleciendo la imagen y el atractivo del estado como destino turístico”.

Informó que sostuvo reuniones estratégicas con diversas aerolíneas, entre ellas Viva Aerobús, Volaris y Aeroméxico, lo que permitirá fortalecer la promoción turística, explorar la apertura de nuevas rutas aéreas y lograr el incremento de frecuencias en los vuelos existentes, consolidando así una mayor conectividad y atracción de visitantes internacionales.

También se avanzó en acuerdos con operadoras canadienses para el regreso de turistas a través de vuelos chárter de invierno a la playa Miramar, entre otros destinos turísticos del estado.

Cabe destacar las alianzas para integrar a hoteleros, prestadores de servicios y experiencias turísticas de Tamaulipas en una plataforma global que conecta al mundo con nuestro estado.

Además, la Secretaría de Turismo sostuvo productivos acercamientos con importantes inversionistas hoteleros españoles interesados en desarrollar proyectos en Tamaulipas, entidad que cuenta con una amplia oferta turística, cultural y de negocios.

Durante los encuentros se acordó dar continuidad al diálogo mediante reuniones virtuales para avanzar en la concreción de estas oportunidades de inversión, concluyó Hernández Rodríguez.

Cuarto Poder de Tamaulipas/