GOBIERNO DE OCAMPO IMPULSA LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO

Bajo la gestión del alcalde Melchor Budarth Báez, estudiantes universitarios cuentan con traslado seguro y sin costo, eliminando barreras económicas en su formación profesional.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – Con el firme compromiso de respaldar el talento y el esfuerzo de la juventud local, el Gobierno Municipal de Ocampo, encabezado por el C.P. Melchor Budarth Báez, continúa fortaleciendo el programa de transporte escolar gratuito destinado a estudiantes de nivel superior.

Este lunes, un nuevo grupo de jóvenes universitarios realizó su salida rumbo a sus respectivos centros de estudio, utilizando las unidades dispuestas por la administración municipal. Este beneficio no solo representa un alivio económico directo para los bolsillos de las familias ocampenses, sino que también garantiza un traslado seguro y puntual para los alumnos que deben viajar fuera del municipio para continuar su preparación académica.

Para el alcalde Melchor Budarth, la educación es el eje central del progreso de la comunidad. Al facilitar estos medios de transporte, el Ayuntamiento busca reducir la deserción escolar derivada de los altos costos de movilidad, permitiendo que los jóvenes se concentren exclusivamente en sus metas académicas.

“En Ocampo seguimos respaldando la educación y el esfuerzo de nuestras y nuestros jóvenes. Queremos que nadie se quede atrás por falta de recursos para trasladarse; ellos son el futuro de nuestra tierra”, destacó la administración municipal en un mensaje orientado a incentivar la superación profesional.

El programa de transporte gratuito forma parte de una estrategia integral de apoyo educativo que el Gobierno de Ocampo ha mantenido como prioridad. Con estas acciones, se reafirma la visión de construir un municipio con mayores oportunidades, donde el apoyo institucional se traduce en herramientas reales para que la juventud logre integrarse con éxito al sector profesional.

Las autoridades municipales exhortaron a los estudiantes a seguir aprovechando este recurso, reiterando que la inversión en el conocimiento es la vía más segura para un Ocampo más fuerte y preparado.