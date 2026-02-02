AVANZA EL DESARROLLO URBANO EN OCAMPO CON INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE OBRA

Autoridades municipales y vecinos formalizan la participación ciudadana para la pavimentación de la calle Guadalupe Victoria en la colonia 13 de Julio.

ALFREDO GARCIA BECERRA

Ocampo, Tamaulipas. – Como parte de las acciones que impulsa el Gobierno Municipal para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las familias ocampenses, se llevó a cabo la integración del comité de obra para la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Guadalupe Victoria, ubicada en la colonia 13 de Julio de la cabecera municipal.

El acto fue atestiguado por el alcalde Melchor Budarth Báez, quien estuvo acompañado por su esposa, la presidenta del Sistema DIF Ocampo, Martha Uresti, así como por integrantes del cabildo, quienes refrendaron su compromiso con el desarrollo ordenado y la participación ciudadana en las obras públicas del municipio.

Durante el encuentro con vecinos del sector, el presidente municipal destacó que esta obra representa un avance significativo para la colonia 13 de Julio y reiteró que su administración continuará brindando apoyo a esta zona. Asimismo, señaló que además de la pavimentación en proceso, se contempla en los próximos meses la construcción de banquetas y la pavimentación de otras rutas de acceso, con el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad vial.

Con estas acciones, el Gobierno de Ocampo reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con la ciudadanía, impulsando obras que generan bienestar y contribuyen al progreso y desarrollo del municipio.