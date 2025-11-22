MODERNIZA ARMANDO MARTÍNEZ ESPACIOS DEPORTIVOS

*El alcalde supervisó los trabajos de rehabilitación y modernización del parque del Fraccionamiento Altamira Sector 2

El alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez realizó un recorrido de supervisión en el parque deportivo del Fraccionamiento Altamira Sector 2 (Petrolera), donde se llevan a cabo diversas labores de rehabilitación orientadas a recuperar este importante espacio de convivencia familiar.

Durante la visita, el presidente municipal constató los avances en la mejora de instalaciones, la rehabilitación integral del área deportiva y la modernización del sistema de alumbrado, acciones que buscan garantizar un entorno más seguro, funcional y digno para los cientos de familias que utilizan diariamente este parque.

El Dr. Martínez Manríquez destacó que estas obras forman parte del compromiso de la actual administración para rescatar y modernizar los espacios públicos, fomentando así el deporte, la recreación y la vida comunitaria.

“Estamos avanzando para brindar a las familias un espacio seguro y totalmente renovado. Seguimos cumpliendo”, expresó el alcalde durante la supervisión.

Los trabajos en el parque se suman a una serie de acciones emprendidas en distintos puntos del municipio con el objetivo de impulsar el bienestar social y fortalecer el tejido comunitario a través de infraestructura adecuada y accesible para todos.