DAN SOLUCIÓN GOBIERNO MUNICIPAL Y COMAPA ALTAMIRA A BAJA PRESIÓN DE AGUA EN LAGUNA DE LA PUERTA

*Gracias al apoyo del gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya se construirá un tanque semisumergido de concreto armado en ese sector en beneficio de más de 14 mil familias

Con una inversión de poco más de 9 millones de pesos y contando con el respaldo del gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, se efectuará la construcción de un tanque semienterrado de rebombeo de agua con lo que se dará solución a añejos problemas de baja presión y abastecimiento del vital líquido en diferentes colonias que conforman la zona Laguna de la Puerta.

El gerente general de la COMAPA Altamira, Dr. Gabriel Arcos Espinosa, acompañó al presidente municipal Dr. Armando Martínez Manríquez, para dar inicio a esta trascendental obra que beneficiará a 14 mil 500 familias residentes de 16 colonias y conjuntos habitacionales del referido sector, contemplándose su desarrollo en un periodo aproximado de cuatro meses.

Después de casi cuarenta años de estar atravesando problemas de baja presión y un suministro inadecuado de agua, esta acción permitirá mejorar de manera significativa la calidad de vida de miles de altamirenses, garantizando así un abastecimiento de calidad del recurso hídrico.

Las colonias favorecidas con esta importante obra son: Municipios Libres, Unidad Satélite, Las Adelitas, Las Negras, Francisco I. Madero, José de Escandón. Laguna de la Puerta, Emiliano Zapata, así como los fraccionamientos Colinas de Altamira, De los Ríos, Las Haciendas 1 y 2, Los Prados, Villas del Sol, Andaluz, El Cielo, entre otros sectores.

Gracias a las gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado de Tamaulipas, se aplicará aquí una inversión de 9.1 millones de pesos; se estima que la obra quede concluida en marzo del 2026, misma que se realizará en una extensión aproximada de 625 metros cuadrados en la colonia Municipios Libres.