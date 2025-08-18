ACCIDENTE VIAL EN CARRETERA GONZÁLEZ-ZARAGOZA

González, Tamaulipas. — El Gobierno Municipal de González informa a la ciudadanía y a los medios de comunicación sobre un accidente múltiple registrado la mañana de hoy en la Carretera González-Zaragoza, específicamente en el kilómetro 5. El siniestro, que involucró a varios vehículos de transporte de carga, ha provocado el cierre total de la vía en ambos sentidos para permitir el desarrollo de las labores de atención.

De inmediato, los cuerpos de auxilio y seguridad se movilizaron al lugar de los hechos. Personal de Protección Civil de González, en coordinación con la Guardia Nacional y la Cruz Roja, se encuentran atendiendo la situación y dirigiendo las operaciones para garantizar la seguridad en la zona.

Hasta el momento, los primeros reportes confirman que, afortunadamente, no se reportan heridos de gravedad.

El Gobierno Municipal hace un llamado a la población a tomar precauciones, respetar las indicaciones de las autoridades y buscar vías alternas mientras se realizan las maniobras para despejar la carretera. Se informará oportunamente a través de los canales oficiales cuando la circulación se restablezca.