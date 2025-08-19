MEJORA PATTY CHÍO CALIDAD DE ATENCIÓN EN CASA HOGAR DIF

* Entrega uniformes y utensilios de cocina como parte del equipamiento que realiza a dependencias de asistencia social del Gobierno de El Mante.

Como parte del equipamiento que la Presenta Municipal Patty Chío realiza por las áreas de asistencia social dependientes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en la Casa Hogar del Adulto Mayor entregó material de cocina y uniformes.

Junto a la directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez y la directora de casa hogar Marlene Mendoza, la Presidenta Municipal entregó uniformes al personal que se encuentra a cargo de la atención y cuidado de los abuelitos internos en la dependencia de gobierno. Ahí, dijo que el trabajo que se realiza desde el Gobierno Municipal para mejorar las condiciones de cada una de las áreas que están a disposición de la ciudadanía, es un compromiso que cumple para el cuidado de la infraestructura y mejorar la calidad de atención de beneficiarios.

“Hoy entregamos uniformes y utensilios de cocina que son indispensables para el buen funcionamiento de la casa hogar, para que nuestros adultos mayores estén bien atendidos, la asistencia social es el reflejo del humanismo con el que se trabajamos en el gobierno de El Mante en donde todos estamos comprometidos con nuestros ciudadanos” dijo.

El personal a cargo del cuidado de los adultos mayores, en voz de la directora agradeció la respuesta que la Presidenta Municipal realiza, garantizando que poco a poco la Casa Hogar del Adulto Mayor mejore, recordando que hace unos meses también se rehabilitaron y equipado las áreas.