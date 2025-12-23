HUMANISMO DE DIF EL MANTE LLEGA A MUJERES CON CÁNCER

*Con apoyos alimentarios, enriquece canasta navideña, atendiendo llamado de asociación Mi Gryz.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se une a mujeres que luchan por su salud al enfrentar el cáncer de mamá.

Con el donativo de apoyos alimentarios que contribuirán al enriquecimiento de la canasta navideña que asociación Mi Gryz dotará a 36 mujeres, la directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez se unió a la noble causa atendiendo la solicitud.

Dijo que el llamado a la unidad para transformar El Mante, que todos los días hace la Presidenta Municipal Patty Chío, es también la invitación a apoyar a causas sociales como esta, donde la salud y el bienestar de las personas son indispensables para lograr más familias felices.

“Reciban este donativo como un granito de azúcar para engrandecer toda esa labor que como asociación realizan, pensando siempre en disminuir la carga de quienes hoy necesitan la ayuda” dijo la directora del DIF al entregar el donativo a la coordinadora de asociación “Mi Gryz”

Selene Porras agradeció la ayuda y detalló que con apoyo del Sistema DIF El Mante, la canasta y cena navideña para mujeres guerreras será mayor, gracias a la suma de voluntades de todos quienes humanitariamente se unieron.