EXPLORAN OPORTUNIDADES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOENERGÍA EN GONZÁLEZ

ALFREDO GARCÍA BECERRA

González, Tamaulipas.- Fortaleciendo la visión humanista y colaborativa del gobernador, Américo Villarreal, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, visitó el municipio de González para explorar oportunidades de producción y desarrollo de bioenergía.

Junto al presidente municipal, Miguel Zúñiga Rodríguez, acudieron a las instalaciones del Rastro Municipal, el cual fue adecuado para la captación de biogás con membrana a partir de los desechos del ganado.

“Aquí hay un proceso de aprovechamiento eficiente de los recursos, con el procesamiento del Biogás. Lo primero que vamos a hacer es comunicarnos con el Consejo Nacional de Biogás, con el acuerdo de colaboración que tenemos, para apoyarnos en poder elevar las condiciones de la infraestructura y buscar una orientación estratégica y aprovechar al 100% estos recursos”, comentó el titular de la SEDENER.

Destacó que, de esto se tratan los procesos de transformación del sistema energético, aprovechamiento eficiente de los recursos y generar métodos de tecnificación.

“Ellos son parte de la diversificación de la matriz energética con una acción que ellos vieron y aprovecharon impulsando una economía circular”, agregó.

Por su parte el edil municipal, Miguel Zúñiga Rodríguez, agradeció la cercanía del gobierno estatal que lidera el gobernador, Américo Villarreal, en la búsqueda de oportunidades de desarrollo e inversión en el municipio de González.

“Esto habla de la cercanía del gobierno estatal con el gobierno municipal, en tener estas visitas y buscar oportunidades de desarrollo para el beneficio de las familias de González”.

Finalizando la agenda de trabajo, visitaron el relleno municipal, para revisar la factibilidad para el desarrollo de bioenergía, aprovechando la cercanía con los polos de desarrollo en el estado.

Cuarto Poder de Tamaulipas/